AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2019 ATÉ TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) TAPACHULA (México) - Começa a caravana de mães da América Central que procura crianças migrantes desaparecidas - (até 3 de Dezembro)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Salão do Automóvel de Los Angeles - (até 1 de Dezembro)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O embaixador dos EUA na UE Gordon Sondland testemunha publicamente na investigação de impeachment contra Trump -

(+) OTTAWA (Canadá) - Trudeau nomeia gabinete após reeleição -

(+) AUSTIN (Estados Unidos) - Trump visita a nova fábrica da Apple e conversa com o CEO Tim Cook -

Europa

PARIS (França) - 40a. sessão da conferência-geral da UNESCO - (até 27)

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Leilão de objetos pessoais de Hitler e outros dirigentes nazistas -

GENEBRA (Suíça) - 30º aniversário da adoção da primeira convenção sobre os direitos da criança na ONU -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião ministerial estrangeira da OTAN antes da cúpula de Londres -

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Publicação do relatório semestral do BCE sobre estabilidade financeira na zona euro - 07H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Putin discursa em fórum de investimentos - 08H00

(+) PARIS (França) - Leilão de desenhos do criador de Tintim, Herge - 12H00

(+) LYON (França) - Lan;camento do novo Beaujolais - 16H00 (até 21)

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Saudita Aramco começa a ser cotada na bolsa de Riade - (até 15 de Dezembro)

(+) DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Dubai Airshow 2019 - (até 21)

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Rei Salman faz discurso anual do conselho da Shura -

(+) MECA (Arábia Saudita) - 40º aniversário do cerco à Grande Mesquita de Meca, que causou 333 mortes -

(+) CIDADE DO KUWAIT (Kuwait) - Intelectuais e ativistas protestam contra censura - 14H00

(+) JERUSALÉM - Data limite para formação de governo - 19H30 (até 21)

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Visita do Papa Francisco à Tailândia e Japão - (até 26)

(+) PEQUIM (China) - China divulga seu censo econômico anual de cinco anos - 00H00

QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) ATLANTA (Estados Unidos) - 5o. debate das primárias dos candidatos democratas - 00H00

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Premiere do filme de Clint Eastwood "Richard Jewell" - 01H00

(+) CARACAS (Venezuela) - Estudantes universitários protestam contra o governo de Nicolás Maduro - (até 22)

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Estudantes, sindicatos e indígenas convocam greve nacional -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Ex-especialista da Casa Branca Fiona Hill testemunha na investigação de impeachment de Trump -

(+) HAWTHORNE (Estados Unidos) - Elon Musk e Tesla revelam seu novo modelo de picape elétrico, o "Cybertruck" -

Europa

(*) VARSÓVIA (Polónia) - Fórum Global de e-Mobilidade -

(+) KIEV (Ucrânia) - Sexto aniversário do movimento de protesto pró-Ocidente de Maidan -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros do Comércio da UE sobre relações com os EUA -

(+) VIENA (Áustria) - Junta de governadores da AIEA se reúne - (até 22)

(+) DUBLIN (Irlanda) - Norte-irlandês comparece em tribunal por morte de 39 vietnamitas encontrados em caminhão -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - BCE: Discurso da supervisora bancária Andrea Enria sobre infraestrutura financeira e cidadãos - 06H20

(+) PARIS (França) - Previsões econômicas da OCDE - 08H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Atualização do Unicef sobre situação das crianças na Síria - 09H00

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - BCE: relatório da reunião política monetária de outubro - 10H30

(+) GENEBRA (Suíça) - OMS publica suas primeiras estimativas mundiais sobre as atividades físicas insuficientes dos adolescentes - 21H30

Ásia-Pacífico

(+) BANGCOC (Tailândia) - Papa Francisco é recebido pelo rei da Tailândia Rama X -

(+) PEQUIM (China) - Primeiro-ministro Li Keqiang se reúne com chefes do Banco Mundial, FMI OCDE, OMC -

(+) BANGCOC (Tailândia) - Papa Francisco dá missa em estádio nacional -

SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Lançamento do álbum póstumo de Leonard Cohen -

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Congresso do Partido dos Trabalhadores (PT), com a presença de Lula - 09H00 (até 24)

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - 15o aniversário do início da Revolução Laranja -

(+) LEIPZIG (Alemanha) - Congresso anual do partido de Merkel CDU - (até 23)

(+) ESTRASBURGO (França) - Abre o mercado de Natal de Estrasburgo, um ano depois do violento atentado que deixou 5 mortos - (até 30 de Dezembro)

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Christine Lagarde, chefe do BCE, fala em conferência bancária - 06H30

Ásia-Pacífico

(+) NAGOYA (Japão) - Reunião dos chanceleres do G20 - (até 23)

(+) Bougainville Island (Papua-Nova Guiné) - Plebiscito pela independência da Papua Nova Guiné -

SÁBADO, 23 DE NOVEMBRO DE 2019

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - 86º aniversário do Holodomor, uma fome devastadora causada pelas políticas de Joseph Stalin -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Eleições do conselho distrital - 22H00

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Pacto militar de compartilhamento de informações GSOMIA entre a Coreia do Sul e o Japão expira depois que Seul o encerrou em disputa comercial -

(+) AMPATUAN (Filipinas) - 10 anos do assassinato de 58 pessoas, sendo 32 jornalistas -

(+) NAGASAKI (Japão) - Francisco fala sobre armas nucleares em Nagasaki - 23H15

Esportes

(+) LIMA (Peru) - Final da Copa Libertadores 2019 - Flamengo v River Plate - 18H00

DOMINGO, 24 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Segundo turno presidencial -

(+) COLÔMBIA - Terceiro aniversário do pacto de paz entre o governo e as FARC -

Europa

(+) BUCARESTE (Romênia) - Segundo turno de eleição presidencial -

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Forças navais sauditas organizam conferência sobre segurança marítima - (até 26)

Ásia-Pacífico

(+) HIROSHIMA (Japão) - Francisco organiza reunião pela paz em Hiroshima - 07H40

(+) TÓQUIO (Japão) - Francisco se encontra com vítimas do tsunami de 2011 e tem audiência com o imperador Naruhito - 23H00

(+) NAGASAKI (Japão) - Francisco celebra missa em estádio de beisebol de Nagasaki - 03H00

África

(+) GUINÉ-BISSAU - Eleições gerais - 05H00

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres -

América

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Conta corrente e investimentos estrangeiros diretos (outubro) - 10H30

Europa

(+) HAIA (Holanda) - OPAQ realiza reunião anual - 13H00 (até 29)

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Reunião de ministros da Organização de Cooperação Islâmica - (até 28)

(+) GENEBRA (Suíça) - Comitê Constitucional inicia nova rodada de discussões -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEL AVIV (Israel) - Chefe israelense da Human Rights Watch será expulso - 09H00

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Papa Francisco em Tóquio - 05H00

TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) SUNRISE (Estados Unidos) - Trump discursa para partidários na Flórida - 21H00

(+) PEQUIM (China) - Fórum de Segurança do Oriente Médio - 23H00 (até 28)