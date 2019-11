Ataques a tiros deixam 8 mortos

Corpo de uma das vítimas ficou no local dos disparos em loja do Walmart, em Oklahoma, ontem. Em quatro dias, esse foi o quarto tiroteio (foto: J. Pat Carter)

Pelo menos oito pessoas foram mortas em ataques a tiros nos Estados Unidos entre a noite de domingo e ontem. Três pessoas foram mortas em um ataque a tiros na manhã de ontem em uma loja no Walmart em Duncan, Oklahoma, informou a imprensa citando a polícia local e uma patrulha rodoviária. De acordo com a rede TNN, o chefe de polícia de Duncan, Danny Ford, disse que o tiroteio ocorreu fora da loja e o suspeito é um dos mortos. Ao menos quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas após "suspeitos desconhecidos" invadirem uma festa em Fresno, na Califórnia, na noite de domingo, e dispararem contra os que estavam presentes, informou a polícia. Outro homem foi morto na cidade em outra festa.





Ontem, as escolas da região do ataque no Walmart foram temporariamente fechadas antes de receberem o aval da polícia local para voltar a funcionar, de acordo com um comunicado das Escolas Públicas de Duncan no Facebook. O tiroteio ocorreu pouco antes das 10h (hora local) e dois homens e uma mulher morreram no incidente, informou a polícia.





Um atirador matou 22 pessoas em uma loja do Walmart em agosto em El Paso Texas, enquanto outra loja do Walmart no Mississippi foi palco de um tiroteio em julho, quando um funcionário insatisfeito matou dois colegas de trabalho e feriu um policial. No tiroteio em El Paso, um atirador de 21 anos disse que lançou o ataque mortal em resposta ao que chamou de “invasão hispânica” do Texas. O Walmart afirmou na sequência dos dois tiroteios dentro de suas lojas, com uma semana de distância entre um e outro, que limitaria as vendas de armas e munições.





Na noite de domingo, a polícia de Fresno, Califórnia, disse que quatro pessoas foram mortas a tiros e outras seis ficaram feridas durante um tiroteio em uma reunião de amigos para assistir a um jogo de futebol. A ação aconteceu por volta das 18h (23h em Brasília) no Sudeste da cidade, onde um grupo estava reunido para assistir a um jogo de futebol americano, segundo o tenente Bill Dooley.





As autoridades locais disseram que, ao todo, 10 pessoas foram baleadas, sendo que 3 morreram no local. Uma quarta vítima morreu no hospital. Os outros seis baleados estão internados, mas não correm risco. Todas as vítimas eram homens asiáticos com idades entre 25 anos e 35 anos. “O que sabemos é que se tratava de uma reunião entre parentes e amigos”, afirmou Dooley. “Todos estavam assistindo a um jogo de futebol americano quando suspeitos desconhecidos chegaram à residência, se esgueiraram pelo quintal e abriram fogo.”





Os feridos foram encaminhadas a um centro médico da região em condições críticas, mas alguns já se encontram em situação estável, de acordo com emissoras locais. Cerca de 35 pessoas estavam no quintal no momento da ação. Até o momento, ninguém foi levado sob custódia por ligação com o ataque a tiros. Segundo a polícia, não há indício de que as vítimas conheciam os atiradores.





Os policiais estão em contato com os vizinhos para tentar obter imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação dos suspeitos. Este foi o segundo ataque a tiros com mortos registrado no domingo em Fresno. Um homem com cerca de 20 anos foi baleado e morreu em sua casa em outra festa na cidade. A polícia não informou se os dois casos têm ligação.





O ataque a tiros de ontem foi o quarto nos Estados Unidos nos últimos quatro dias; na última sexta-feira, um aluno de uma escola próxima a Los Angeles matou dois estudantes e se suicidou com um disparo na cabeça. Ele morreu dias depois do ocorrido. Menos de 24 horas depois, no último sábado, cinco pessoas morreram, incluindo três crianças, e outra ficou ferida em um ataque em uma casa em San Diego, na Califórnia. No domingo houve o ataque em uma festa em Fresno.