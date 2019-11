Milícia mata 14 civis no leste da Rep. Democrática do Congo

Milicianos mataram 14 civis na madrugada deste sábado na região leste da República Democrática do Congo (RDC), em represália por uma ofensiva do exército congolês contra o grupo armado ADF, de origem ugandense.

Os 14 civis morreram na região de Beni, na província de Kivu-Norte, onde o exército executou grandes operações desde 30 de outubro contra o grupo Forças Democráticas Aliadas (ADF).

As vítimas foram atacadas com facas e machados, informou à AFP Donat Kibwana, administrador do território de Beni.

Os rebeldes também saquearam lojas e casas.

Desde 5 de novembro, 36 civis morreram em Beni, de acordo com várias ONGs.

"A situação é complicada porque estamos falando de represálias contra as operações do exército, mas é a população local que sofre", declarou Teddy Kataliko, líder da sociedade civil em Beni.

Os rebeldes muçulmanos ugandeses das ADF estão presentes na RDC desde 1995. Eles são acusados pela morte de mais de mil civis em Beni desde 2014.