Comunicado do Business Wire :QIAGEN N.V.

A QIAGEN NV (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" ou a "Empresa") anuncia que iniciou uma revisão de possíveis alternativas estratégicas depois de receber várias indicações condicionais e não vinculativas de interesse para a aquisição de todas as emissões emitidas e ações em circulação da Empresa.

O Conselho de Supervisão e o Conselho de Administração da QIAGEN, de acordo com suas funções fiduciárias e como parte da análise de possíveis alternativas estratégicas, estão iniciando discussões com as partes interessadas. Essas discussões visam explorar possíveis alternativas estratégicas que possam proporcionar maiores oportunidades de criação de valor do que as já fortes perspectivas de crescimento autônomo para a Empresa, levando em consideração os interesses das partes interessadas da QIAGEN, incluindo seus acionistas.

Não há garantia ou certeza de que essas discussões levarão a uma oferta firme recomendada a todos os acionistas da Empresa.

Outros anúncios serão feitos se e quando necessário.

Certas declarações contidas neste comunicado à imprensa podem ser consideradas declarações prospectivas, na aceção da Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores dos EUA de 1934, conforme alterada. Tais declarações incluem declarações relativas aos planos estratégicos da Empresa e exploração de alternativas estratégicas. Palavras como "antecipa", "espera", "pretende", "planeja", "acredita", "procura", "estima" e expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas. Todas as declarações contidas neste anúncio que não se relacionem a assuntos de fato histórico devem ser consideradas declarações prospectivas, inclusive com relação ao status de quaisquer discussões com potenciais contrapartes, a possibilidade de concluir uma transação e qualquer resultado de uma alternativa estratégica em processo de avaliação. Essas declarações não são promessas nem garantias, mas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes de nossas expectativas expressas ou implícitas nas declarações prospectivas, incluindo, mas não se limita à incerteza geral em torno de planos futuros para a Empresa. Além disso, a exploração de alternativas estratégicas pela Empresa representa uma possível mudança material na estratégia de negócios, que a Empresa pode não ser capaz de executar efetivamente, em qualquer cronograma específico, ou de todo, e sua falha em fazê-lo pode afetar o preço e a volatilidade da empresa, ações negociadas na bolsa da Empresa. Esses riscos e incertezas podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles indicados pelas declarações prospectivas feitas neste comunicado. Tais declarações prospectivas também estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados aos negócios da Empresa, incluindo, entre outros, riscos associados ao gerenciamento de crescimento e operações internacionais (incluindo os efeitos de flutuações cambiais, processos regulatórios e dependência de logística); variabilidade de resultados operacionais e alocações entre tipos de clientes; o desenvolvimento comercial de mercados de nossos produtos para clientes na academia, farmácia, testes aplicados e diagnóstico molecular; mudança de relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros estratégicos; concorrência; mudanças rápidas ou inesperadas nas tecnologias; flutuações na demanda por produtos da QIAGEN (incluindo flutuações devido às condições econômicas gerais, nível e época do financiamento, orçamentos e outros fatores dos clientes); nossa capacidade de obter aprovação regulatória de nossos produtos; dificuldades em adaptar com sucesso os produtos da QIAGEN a soluções integradas e produzir tais produtos; a capacidade da QIAGEN de identificar e desenvolver novos produtos e de diferenciar e proteger nossos produtos dos produtos dos concorrentes; aceitação no mercado dos novos produtos da QIAGEN e integração de tecnologias e negócios adquiridos; e os outros fatores discutidos sob o título "Fatores de Risco" contidos no Item 3 do nosso mais recente Relatório Anual no Formulário 20-F. Para obter mais informações, consulte as discussões nos relatórios que a QIAGEN apresentou ou forneceu à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Quaisquer declarações prospectivas representam estimativas da administração na data deste anúncio. Embora possamos optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, negamos qualquer obrigação de fazê-lo, mesmo que eventos subsequentes façam com que nossos pontos de vista sejam alterados, exceto conforme exigido por lei ou por qualquer autoridade reguladora apropriada. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas representativas de nossos pontos de vista a partir de qualquer data posterior à data deste anúncio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191115005542/pt/

John Gilardi Vice-Presidente, Chefe de Comunicação Corporativa e Relações com Investidores +49 2103 29 11711 and +1 240 686 2222 john.gilardi@qiagen.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.