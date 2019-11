Avenida com nome de Jacques Chirac é inaugurada nos Emirados Árabes Unidos

Uma avenida que leva ao museu do Louvre Abu Dhabi recebeu o nome de Jacques Chirac, em homenagem ao papel desempenhado pelo ex-presidente francês na consolidação das relações entre seu país e os Emirados Árabes Unidos.

Uma cerimônia oficial foi realizada no museu na presença de autoridades dos Emirados e de Claude Chirac, filha do ex-chefe do Estado francês que morreu em setembro.

"É um momento de grande emoção para mim e também de grande orgulho", declarou Claude Chirac à AFP.

"Meu pai tinha um relacionamento com este país, com esta cidade e, em particular, com a grande figura do xeque Zayed, que era cheio de respeito e amizade", acrescentou.

Durante uma breve cerimônia no interior do museu, que celebra seu segundo aniversário nesta segunda-feira, foram expostas fotografias de Jacques Chirac junto ao xeque Zayed bin Sultan al Nahyan, pai fundador dos Emirados Árabes Unidos.

"A memória de Jacques Chirac permanecerá fortemente enraizada no coração dos Emirados", disse o embaixador dos Emirados na França, Ali Abdalá al-Ahmad.

Após a morte de Chirac, em 26 de setembro, aos 86 anos, inúmeras personalidades de todo mundo prestaram homenagem à memória da grande figura da política francesa, prefeito de Paris por 18 anos, várias vezes primeiro-ministro e presidente da República de 1995 a 2007.

No mundo árabe, a popularidade de Jacques Chirac foi reforçada por sua oposição aos Estados Unidos e por sua recusa a ir à guerra no Iraque em 2003.

Os Emirados e a França mantiveram estreitas relações em questões de defesa, política, comércio e cultura.

Inaugurado em grande estilo em novembro de 2017 pelo presidente francês, Emmanuel Macron, o Louvre Abu Dhabi é a primeira filial fora da França do famoso museu parisiense.