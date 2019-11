Réplica do Muro de Berlim é exibida no estádio olímpico da capital alemã

Uma réplica do Muro de Berlim foi exibida no sábado ao longo da intermediária do estádio olímpico da capital alemã para comemorar o 30º aniversário de sua queda, antes da partida entre Hertha e Leipzig, pela 11a rodada da Bundesliga.

Uma inscrição dizia "Juntos contra os muros, juntos por Berlim" decorava a réplica do Muro. De cada lado, as duas equipes faziam o aquecimento.

A capital alemã comemora neste sábado com grande pompa o aniversário da queda do muro que foi erigido por ordem do regime comunista da República Democrática Alemã em 1961.

O "Muro" do estádio olímpico, construído com materiais leves, foi desmontado antes do início da partida.