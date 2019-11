Ex-prefeito de NY 'vai fracassar' se disputar presidência, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, ironizou nesta sexta-feira (8) uma possível candidatura do "pequeno" bilionário e ex-prefeito nova-iorquino Michael Bloomberg, afirmando que "fracassará", caso se lance na disputa democrata para a eleição presidencial de 2020.

"Não tem a magia para se sair bem... O pequeno Michael vai fracassar", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, antes de partir para um comício de campanha no estado da Geórgia, sul dos EUA.

"Não tem ninguém com quem eu mais quisesse competir do que com o Pequeno Michael", completou.