O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, fez uma advertência nesta sexta-feira contra as ameaças que, segundo ele, Rússia e China representam, em um discurso em Berlim na véspera do 30º aniversário da queda do Muro.

"As nações ocidentais livres têm a responsabilidade de impedir ameaças a nossas populações de governos como China, Rússia e Irã", afirmou Pompeo, que discursou a poucos metros de onde ficava o Muro de Berlim, no emblemático Portão de Brandeburgo.