Comunicado do Business Wire :Ripple

Ripple, a solução blockchain empresarial para pagamentos globais anunciou hoje que a empresa ultrapassou 300 clientes. A Ripple também experimentou crescimento de 10 vezes ao longo do ano em transações na RippleNet, a rede global de bancos, instituições financeiras e provedores de pagamento da empresa que envia dinheiro globalmente, de modo instantâneo e confiável, por frações de um centavo.

No ano passado, na conferência anual Swell da Ripple, a empresa anunciou a Liquidez mediante demanda (On-Demand Liquidity, ODL), que tira proveito do ativo digital XRP como uma moeda ponte para eliminar a necessidade de pré-financiar pagamentos internacionais.

Em menos de um ano desde a comercialização da ODL, a Ripple experimentou enorme crescimento e interesse dos clientes com mais de duas dúzias de clientes se registrando para usar o produto. Alguns clientes notáveis comprometidos com o uso da ODL, incluem MoneyGram, goLance, Viamericas, FlashFX e Interbank Peru. O número de transações usando a ODL cresceu mais de sete vezes desde o final do primeiro trimestre até o final de outubro.

-- Michael Brooks, diretor executivo da goLance: "O mercado freelance está crescendo dramaticamente à medida que mais empresas estão contratando talentos, no mercado doméstico e no exterior para ajudar no crescimento dos seus negócios. Na goLance, queremos assegurar que os freelancers sejam pagos no prazo, com taxas mínimas. Essa é a razão pela qual fizemos parceria com a Ripple. Por meio da nossa parceria, a goLance usa tecnologia blockchain e XRP para lidar com as ineficiências atuais com pagamentos internacionais ao trazer transações mais rápidas, mais confiáveis e mais baratas. Ao reduzir os custos do envio de pagamentos, a goLance pode colocar mais dinheiro nas mãos dos freelancers e melhorar a qualidade de vida deles".

-- Paul Dwyer, diretor executivo da Viamericas: "Como uma das empresas de transferência de dinheiro de crescimento mais rápido do mundo, entendemos os desafios atuais de enviar dinheiro globalmente e buscamos por eficiências operacionais para tornar o processo mais fácil e mais acessível para as pessoas que atendemos. No último ano, os fluxos de remessa foram os mais altos, chegando perto de US$ 600 bilhões, e tem sido uma das maiores fontes de financiamento externo nos países em desenvolvimento, de especial importância para as famílias de renda média e baixa. A Liquidez sob demanda da Ripple nos permite enviar pagamentos em tempo real e custos de pagamento menores, uma vez que somos capazes de gerenciar a nossa liquidez de modo mais eficiente".

-- Nicolas Steiger, diretor executivo da FlashFX: "Como um dos primeiros a adotar a Liquidez sob demanda da Ripple, vimos os benefícios de primeira mão do produto e seu potencial não somente de melhorar dramaticamente os pagamentos internacionais para os clientes, mas também impactar os nossos resultados. Estamos entusiasmados em estarmos na dianteira do uso dessa tecnologia e ajudar os australianos a economizar tempo e dinheiro ao transferir dinheiro para o exterior".

A ODL foi lançada pela primeira vez oferecendo corredores de pagamento no México e nas Filipinas. Os corredores, desde então, se expandiram para a Austrália, com o Brasil vindo em breve. Os planos para corredores adicionais na APAC, EMA e América Latina estão em andamento para 2020.

"Este ano tem sido um ano ainda melhor para a Ripple. Em 2019, continuamos o momento com os clientes, com o crescimento da RippleNet e a adoção da Liquidez sob demanda. Em apenas um ano desde o lançamento da ODL, já estamos tendo impacto nos resultados para os nossos clientes", disse Brad Garlinghouse, diretor executivo da Ripple."Estamos entusiasmados em continuar este momento no próximo ano e com a expansão da ODL para novos mercados".

Em junho, a MoneyGram, uma das maiores empresas de transferência de dinheiro do mundo, anunciou seus planos de implementar a ODL. Apenas dois meses após o anúncio, a MoneyGram estava on-line e fazendo transações na RippleNet. A empresa, no primeiro momento, começou com pagamentos no México a partir dos EUA e desde então tem enviado pagamentos internacionais para as Filipinas.

"Um dos pontos fortes da MoneyGram é a nossa liquidez global e mecanismos de liquidação que permite que os nossos clientes enviem dinheiro em mais de 200 países e territórios. A nossa parceria com a Ripple tem nos ajudado a melhorar este ponto forte e já estamos vendo o potencial do produto para agilizar os nossos recursos de back-end", disse Alex Holmes, diretor executivo da MoneyGram. "Pela primeira vez, estamos liquidando moedas em segundos e, por causa desses resultados, estamos expandindo a nossa parceria com a Ripple e estamos entusiasmados em anunciar que começamos a executar operações de câmbio com o peso das Filipinas usando a ODL".

A Ripple possui clientes em mais de 45 países e 6 continentes usando o RippleNet, com recursos de pagamento em mais de 70 países. Os parceiros e clientes recentes da Ripple incluem Faysal Bank no Paquistão, Qatar National Bank no Qatar, bKash em Bangladesh e Finastra no Reino Unido.

Sobre a Ripple

A Ripple proporciona uma experiência sem atrito para enviar dinheiro globalmente utilizando o poder do blockchain. Ao integrarem a crescente rede mundial da Ripple (a RippleNet), instituições financeiras podem processar os pagamentos de seus clientes em qualquer lugar do mundo de modo instantâneo, confiável e economicamente acessível. Bancos e fornecedores de pagamento podem utilizar o ativo digital XRP para reduzir ainda mais seus custos e acessar novos mercados. Com escritórios em San Francisco, Washington D.C., New York, Londres, Mumbai, Singapura, São Paulo, Reykjavik e Dubai, a Ripple tem mais de 300 clientes ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191107005958/pt/

Megan Katz press@ripple.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.