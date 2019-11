Comunicado do Business Wire :Udemy

Udemy, o mercado global de aprendizado e ensino on-line anunciou hoje o lançamento do Learning Paths (Programas de aprendizado), um novo recurso para os clientes da Udemy for Business para selecionar experiências de aprendizado personalizadas. Os Learning Paths ajudam os funcionários, equipes e gerentes funcionais a atingir suas metas de aprendizado de maneira mais eficiente e eficaz, permitindo que qualquer pessoa faça a escolha a combinação certa de cursos do Udemy for Business, materiais externos ou recursos proprietários da empresa.

"Na Udemy for Business, nós acreditamos que há muitas maneiras de ampliar o impacto do aprendizado nas organizações", disse Sergio Agudo, Diretor geral, Udemy Latin America. "Com o lançamento dos Learning Paths, qualquer pessoa pode compartilhar e socializar facilmente o aprendizado, a fim de liberar conhecimento em todos os níveis e para todos os funcionários. Os Learning Paths ajudam nossos clientes a obter resultados de aprendizado com potentes recomendações do curso, alcançar objetivos mais rapidamente ao selecionar partes relevantes de um curso e a acessar recursos mais facilmente em um local centralizado".

Os Learning Paths permitem que qualquer pessoa em uma empresa construa uma experiência de aprendizado personalizada para obter resultados específicos, como integrar funcionários, dominar competências críticas, preparar-se para um grande projeto ou apoiar planos de desenvolvimento de carreira. Os clientes também podem incluir conteúdo exclusivo de sua organização nos Learning Paths para atender aos principais objetivos de negócios e tornar o aprendizado ainda mais impactante.

Os Learning Paths também aproveitam o mecanismo de informações proprietárias da Udemy para fornecer potentes recomendações de cursos que ajudam as pessoas a criar caminhos mais fáceis que atendem às necessidades de habilidades específicas. Esses cursos recomendados representam os cursos de mais alta qualidade e mais procurados na coleção de conteúdo do Udemy for Business. Para maior personalização, os criadores dos Learning Paths também podem optar por incluir seções específicas do curso ou palestras para atender às suas necessidades de aprendizado.

"Na RetailMeNot, já estamos aproveitando os Learning Paths e explorando as maneiras pelas quais podemos fortalecer várias iniciativas, incluindo a integração de novos membros da equipe", afirmou Katie Boswell, Generalista de RH na RetailMeNot. "Estamos empolgados por poder incluir todos os nossos recursos relevantes em um só lugar, incluindo cursos Udemy for Business, links internos da empresa e artigos externos, para definir os membros da nossa equipe para o sucesso a longo prazo. No futuro, os Learning Paths mudarão a forma como atingimos as metas de aprendizado, além de capacitar nossos funcionários a impulsionar o aprendizado em toda a organização."

No início deste ano, a Udemy for Business lançou coleções internacionais de cursos ministrados por instrutores especialistas em língua nativa em alemão, japonês, português e espanhol. Os caminhos de aprendizado podem ser personalizados em todos os idiomas compatíveis disponíveis na Udemy for Business e demonstram o compromisso da Udemy em capacitar o aprendizado global.

Learning Paths agora estão disponíveis para todos os clientes Udemy for Business Enterprise Plan. Para saber mais sobre como explorar o valor do aprendizado em sua organização, visite https://business.udemy.com/.

Com a missão de melhorar vidas através da aprendizagem, a Udemy é o destino de aprendizagem on-line que ajuda estudantes, empresas e governos a adquirir as habilidades necessárias para competir na economia atual. Mais de 40 milhões de estudantes estão aprendendo novas habilidades com instrutores especializados que ensinam mais de 130.000 cursos on-line em tópicos desde programação e ciência de dados até liderança e construção de equipe. Para as empresas, o Udemy for Business oferece uma plataforma de desenvolvimento e treinamento de funcionários com acesso por assinatura a mais de 3.500 cursos, análise de aprendizagem e capacidade de hospedar e distribuir seu próprio conteúdo. O Udemy for Government foi desenvolvido para capacitar os trabalhadores e prepará-los para os empregos do futuro. A Udemy é de propriedade privada e está sediada em São Francisco, com escritórios em Denver, Brasil, Índia, Irlanda e Turquia.

