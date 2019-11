Jane Fonda é detida durante protesto contra aquecimento global

A ativista e lenda de Hollywood Jane Fonda foi detida nesta sexta-feira em Washington, durante um protesto pelo fracasso dos políticos para enfrentar o aquecimento global.

"Desta vez posso ficar presa durante uma noite. Grande coisa!" - ironizou a atriz ao falar com os jornalistas, recordando que não é sua primeira detenção.

Ao lado de várias dezenas de ativistas, incluindo as atrizes Rosanna Arquette e Catherine Keener, Fonda se sentou para cantar no chão de um prédio do Senado onde não são permitidas manifestações.

Ativista pacifista e feminista desde a década de 1970, Fonda, que com quase 82 anos ainda trabalha em tempo integral, disse que a adolescente sueca e defensora do clima Greta Thunberg a capturou.

"Há muitas formas de lutar, mas estou inspirada por Greta Thunberg e os jovens estudantes grevistas em todo o mundo".

"Sou uma celebridade. Assim esta é uma forma de usar minha celebridade para transmitir a mensagem de que enfrentamos uma crise que pode determinar se nossos filhos e netos têm um futuro ou se o planeta será inabitável".

"É urgente agir", disse Fonda. "Temos onze anos para encontrar o caminho de volta; teremos que ser muito valentes, muito unidos e decididos", disse a atriz em referência aos relatórios científicos sobre a necessidade de fortes reduções das emissões de carbono antes de 2030.

"Podem me chamar de radical, mas ser radical é não fazer nada".

Fonda deverá passar a noite na prisão e comparecer diante de um juiz no sábado.