Espanha oferece Madri como sede da COP-25

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou nesta quinta-feira que o governo espanhol ofereceu Madri como sede da próxima cúpula da COP-25 sobre mudanças climáticas, e na mesma data em que seria realizada em dezembro em Santiago, onde foi cancelada devido à crise social.

"Ontem conversei com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, que fez uma oferta generosa para organizar a cúpula da COP-25 em Madri, Espanha, nos mesmos dias em que estava programado para ocorrer no Chile; entre 2 e 13 de dezembro ", disse Piñera em uma mensagem no palácio presidencial.