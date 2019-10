França se declara favorável à fusão entre Peugeot e Fiat-Chrysler

O governo da França é favorável ao projeto de fusão das montadoras francesa Peugeot SA (PSA) e da ítalo-americana Fiat Chrysler, mas destacou que o Estado permanecerá atento à manutenção do parque industrial no país, afirma um comunicado divulgado pelo ministério da Economia e Finanças.

O Estado francês é proprietário de 12% do capital da PSA.

O ministro Bruno Le Maire "recebe favoravelmente o início das negociações entre os dois grupos, mas o governo estará particularmente atento à conservação da indústria na França, localização dos centros de decisão e à confirmação do compromisso do grupo com a criação de uma filial industrial europeia de baterias elétricas", destaca o comunicado.

PSA e Fiat-Chrysler anunciaram que a fusão acontecerá em condições de igualdade e "sem fechamento de fábricas".

"Os acionistas dos dois grupos terão respectivamente 50% do capital da nova empresa e dividirão em partes iguais os frutos da aproximação", afirma um comunicado divulgado pelas montadoras.

O conselho de administração será integrado por 11 membros, cinco nomeados pela Fiat-Chrysler e cinco pela PSA.

Carlos Tavares, atual CEO da PSA, será o diretor geral do novo grupo.