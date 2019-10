Coreia do Norte lança projétil não identificado

A Coreia do Norte lançou pelo menos um projétil nesta quinta-feira, na direção leste, para o mar, anunciaram fontes do Estado-Maior das Forças Armadas sul-coreanas em um comunicado.

Os novos disparos acontecem no momento em que as negociações entre Coreia do Norte e Estados Unidos estão paralisadas. As conversações permanecem estagnadas desde o fracasso, em fevereiro, da segunda reunião entre o dirigente norte-coreano Kim Jong Un e o presidente americano, Donald Trump, em Hanói.

Desde então, a Coreia do Norte elevou o tom com uma série de testes de mísseis.