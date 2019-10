Potencial aliado do premiê canadense impõe suas condições

O chefe do Novo Partido Democrático (NPD, de esquerda), Jagmeet Singh, expôs nesta quarta-feira (30) as condições para apoiar o governo minoritário do primeiro-ministro Justin Trudeau, entre elas, o trabalho multipartidário e um regime universal de seguro de medicamentos.

Reeleito para um segundo mandato, mas sem maioria parlamentar após as eleições legislativas de 21 de outubro passado, Trudeau descartou qualquer tipo de coalizão.

De qualquer modo, o NPD está relativamente alinhado com os liberais sobre temas sociais e, se votarem juntos, terão votos suficientes no Parlamento para aprovar leis e manter Trudeau no governo.

Como segunda condição, Singh impôs que os liberais retirem a apelação da sentença de um tribunal de direitos humanos que puniu o governo com uma indenização milionária para menores de povos autóctones que estiveram sob cuidado do sistema de bem-estar para jovens, depois de considerar que foram discriminados.

"Muitos canadenses querem que o governo colabore com outros partidos. Precisam trabalhar com os outros partidos. Nós temos condições claras", afirmou Singh em entrevista coletiva.

Singh disse que o NPD apresentará um projeto de lei para um plano público universal de medicamentos e desafiou os liberais a apoiá-lo.

O partido de Trudeau também anunciou medidas nesse sentido, mas com uma progressão mais lenta para frear a alta dos preços.