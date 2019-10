Federal Reserve corta juros pela terceira vez

O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, cortou sua taxa de juros pela terceira vez consecutiva nesta quarta-feira (30), em uma votação com divergências entre seus dez integrantes.

O Comitê Monetário do Fed (FOMC) reduziu os juros em 0,25%, com taxas entre 1,50% e 1,75%, como esperavam os analistas, depois de ter operado quatro aumentos em 2018.

No entanto, deu a entender em sua declaração que poderá pausar a manipulação das taxas para "apoiar a expansão".

Os congressistas acreditam que o crescimento contínuo e o forte emprego "são os resultados mais prováveis, mas persistem as incertezas sobre este panorama", disse o FOMC no anúncio.

Após o anúncio do novo corte, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a política monetária está "no nível correto".

"Estimamos que a orientação atual da política monetária continuará sendo a adequada enquanto as últimas notícias sobre a economia se mantiverem globalmente alinhadas com nossas perspectivas de crescimento econômico moderado (...) e a inflação perto de nossa meta de 2%", declarou Powell, acrescentando que o Fed não mudará os juros caso não ocorra uma "mudança significativa" em suas previsões.