Democratas divulgam resolução sobre fase do inquérito de impeachment contra Trump

O Partido Democrata divulgou nesta terça-feira uma resolução que autoriza a próxima fase do inquérito de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



O documento, que tem oito páginas, pede audiências abertas e exige que o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes apresente um relatório descrevendo suas descobertas e recomendações.



O presidente do Comitê de Regras da Câmara, James McGovern, de Massachusetts, diz que a resolução "fornecerá um caminho claro" quando a Câmara iniciar a fase pública do inquérito de impeachment.



A Câmara dos Representantes deve votar a resolução na quinta-feira. Nesse contexto, os democratas buscam rechaçar queixas de Trump e seus aliados republicanos de que o processo de impeachment é ilegítimo e injusto. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, diz que ele e outros legisladores republicanos revisarão a resolução para ver se ela passa por um "teste" de justiça para Trump.



O inquérito de impeachment contra Trump foi aberto na Câmara pela presidente da Casa, a democrata Nancy Pelosi. O presidente americano é acusado de ter supostamente pressionado o mandatário da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, a investigar o filho de Joe Biden, ex-vice-presidente e pré-candidato democrata às eleições presidenciais de 2020. Fonte: Associated Press.