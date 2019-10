Rússia lança no Atlântico Norte maior execício com submarinos desde a Guerra Fria

A Rússia lançou no Atlântico Norte o maior deslocamento de submarinos desde o final da Guerra Fria, uma operação rigorosamente acompanhada pela Otan, anunciou nesta terça-feira o Estado-Maior da Noruega.

Desde a semana passada, uma dezena de submarinos com base na península de Kola, no extremo-norte da Rússia, dos quais oito são nucleares, participaram nessas manobras que deveriam durar cerca de dois meses, segundo a informação fornecida pelo serviço de inteligência militar à televisão pública NRK e confirmada à AFP.

"Há atualmente uma intensa atividade no Atlântico Norte, e a Noruega, assim como outros países da Otan, realizam missões de vigilância estreita no ar e na superfície", informou à AFP um porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da Noruega, Brynjar Stordal.

Também foram localizados submergíveis no mar de Noruega e no mar de Barents.

Trata-se da maior operação dirigida pela Rússia "desde o final da Guerra Fria, em termos de meios comprometidos simultaneamente", informou.

Segundo as fontes citadas pela NRK, os submarinos russos tentam entrar o máximo possível no oceano Atlântico, idealmente no oeste da Groenlândia, sem ser detectado e "demostrando que os russos são capazes de defender suas bases e ameaçar a costa leste dos Estados Unidos".