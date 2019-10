Declaram helicóptero desaparecido na Colômbia em 'estado de desastre'

Um helicóptero de uso presidencial, com seis tripulantes, está desaparecido desde sexta-feira. Ele teria se acidentado em uma montanha a cerca de 60 km de Bogotá, informou a Força Aérea Colombiana (FAC) neste sábado.

"Grande dor e solidariedade com nossa Força Aérea Colombiana e as famílias dos tripulantes", escreveu a vice-presidente Marta Lucía Ramírez no Twitter, acrescentando que "felizmente" o mandatário Iván Duque não viajava no Bell 412.

O helicóptero foi declarado em "estado de desastre" após perder o contato na tarde de sexta.

"Durante a noite e até de madrugada, sobrevoou-se a área com helicópteros e aviões (...) para localizar a zona de impacto mais provável", detalhou a FAC.

O acidente pode ter acontecido em uma montanha no município de Albán, no departamento de Cundinamarca, do qual Bogotá é capital.

A zona é de difícil acesso por suas condições topográficas e sua localização exata "pode levar várias horas", acrescentou.

Dois oficiais e quatro suboficiais viajavam no Bell-412, de matrícula FAC 0006.