Falhas no projeto do sistema de controle de voo do Boeing 737 Max tiveram um papel fundamental no acidente da aeronave da companhia Lion Air na costa da Indonésia, que deixou 189 mortos em 28 de outubro de 2018, declararam nesta sexta-feira (25) os investigadores.

"A concepção e certificação do MCAS", um sistema automático que deveria impedir a queda do avião, "foram inadequados", declarou o Comitê Nacional encarregado da segurança dos transportes, em relatório divulgado em Jacarta.