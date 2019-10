Dois leões alados da Mesopotâmia retornam a Mossul

Duas réplicas de estátuas representando "Lamassu", dividade da antiga Mesopotâmia representada por um leão alado com cabeça de homem, descobertos no sítio arqueológico de Nimrod destruído por jihadistas, foram reveladas nesta quinta-feira em Mossul, a antiga "capital" do grupo Estado Islâmico (EI) no Iraque.

Os dois leões originais adornavam a sala do trono de Assurnasirpal II, que governou o império assírio no século IX a.C.

Um deles esteve exposto no Museu de Mossul, o segundo maior do país, cujos tesouros também foram metodicamente destruídos pelo EI.

Após seu avanço em meados de 2014, o EI realizou uma "limpeza cultural" destruindo parte dos restos da antiga Mesopotâmia, segundo as Nações Unidas, ou vendendo peças no mercado negro.

O sítio de Nimrod, joia do império assírio fundado no século XIII a.C, foi devastado. Vídeos mostraram na época combatentes do EI destruindo o local com escavadeiras e explosivos ou saqueando tesouros pré-islâmicos do Museu de Mossul, que permanece fechado ao público.

Essas réplicas foram criadas a partir da reconstrução em 3D de fragmentos por membros da Fundação Factum Arte e agora estão exibidas na biblioteca de estudantes da Universidade de Mossul.