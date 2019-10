Johnson 'suspende' adoção do Brexit à espera de reação da UE

À espera de uma decisão de seus 27 sócios europeus sobre outro eventual adiamento, o premiê britânico, Boris Johnson, anunciou nesta terça (22) a suspensão do exame parlamentar do acordo de Brexit, depois que seu calendário acelerado para implementar a saída até o fim do mês foi rejeitado.

Por causa da votação, que comprometeu seriamente a possibilidade de ratificação antes do dia 31, o primeiro-ministro disse aos deputados que perguntará a seus sócios europeus sobre suas intenções. "Até que tomem uma decisão, vamos suspender esta legislação", afirmou.

De acordo com uma porta-voz, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, está fazendo consultas com os líderes dos 27 membros da UE a respeito do pedido de prorrogação da data do Brexit feito pelo Reino Unido.

"O presidente do Conselho Europeu está consultando os líderes da UE sobre a solicitação de extensão apresentada pelo Reino Unido para adiar sua saída até 31 de janeiro de 2020", anunciou Mina Andreeva no Twitter.