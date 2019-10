Comunicado do Business Wire :GSMA

O uso de soluções móveis de big data em áreas como resposta a desastres, prevenção de doenças e inclusão financeira pode afetar positivamente a mais de 150 milhões de pessoas nos próximos cinco anos, segundo o novo estudo da GSMA. O novo estudo, Soluções Móveis de Big Data para um Futuro Melhor, é preparado pela PricewaterhouseCoopers (PwC) em nome da GSMA. Descreve como análises avançadas de rede móvel e IA (Inteligência Artificial) podem ser aplicadas para gerar impactos sociais que apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

"O alcance incomparável das redes móveis em todo o mundo oferece uma oportunidade única de usar soluções móveis de big data para resolver problemas e salvar vidas", disse Mats Granryd, diretor geral da GSMA. "Aproveitar o poder da análise de dados e da IA para desbloquear novos conhecimentos valiosos exigirá investimento, inovação e colaboração entre uma série de partes interessadas, incluindo agências governamentais, organizações de desenvolvimento e operadoras móveis. Nosso novo estudo destaca o incrível potencial de alavancar essas ferramentas para o bem social, estabelecendo o argumento para investimentos em recursos e implementações móveis de big data."

O novo relatório inclui uma análise de cinco casos em que as soluções móveis de big data podem ter um impacto significativo. Uma metodologia detalhada que descreve como os possíveis impactos foram calculados está descrita no relatório completo.

Acesso à assistência médica (ODS #11)

-- 60 milhões de pessoas poderiam ter melhor acesso à assistência médica devido ao planejamento de infraestrutura mais informado por meio de soluções móveis de big data que visam o planejamento de implantação de unidades de saúde.

Gerenciamento da poluição do ar (ODS #13)

-- 120.000 vidas poderiam ser salvas nas cidades mais populosas do mundo como resultado de medidas mais bem informadas para limitar a poluição do ar, resultando em menor congestionamento e melhor planejamento de transporte.

Resposta a desastres (ODS #13)

-- Mais de 25.000 vidas poderiam ser salvas de desastres naturais nos principais países em risco até 2025, como resultado das soluções móveis de big data ao serem capazes de ajudar na rápida evacuação de áreas perigosas.

Prevenção de doenças (ODS #3)

-- As doenças transmissíveis podem ser significativamente reduzidas da propagação, direcionando locais com risco de exposição por meio de soluções móveis de big data para entender os movimentos da população. Isso pode resultar em 650.000 casos a menos de tuberculose nos próximos cinco anos.

Inclusão financeira (ODS #10)

-- 70 milhões a mais de adultos poderiam contratar serviços financeiros em países com grandes populações "não bancárias" como resultado de soluções móveis de big data direcionadas a grupos para aumentar a conscientização e a confiança nos serviços financeiros digitais.

O que é big data móvel?Grandes volumes de dados de rede são criados em redes móveis como resultado das funções diárias de fornecer conectividade de rede e serviços de comunicação. Isso inclui informações sobre a localização do usuário, redes sociais, dados do perfil, uso e gastos. As operadoras móveis podem pegar esses dados brutos complexos e aplicar análises avançadas e IA para fornecer aos governos insights e ferramentas agregadas inestimáveis que formam soluções para salvar vidas.

Desbloquear o vasto potencial da análise de big data deve ser alcançado de uma maneira que respeite a privacidade e promova um ambiente de confiança. A indústria móvel está comprometida em usar os dados de maneira responsável para proteger a privacidade e, ao mesmo tempo, estimular a inovação. Para tratar de questões de privacidade e ética no contexto específico do Big Data for Social Good, a GSMA desenvolveu um documento identificando considerações de privacidade relacionadas com big data e um conjunto de princípios que promovem o desenvolvimento ético e a aplicação da IA.

A iniciativa Big Data for Social Good da GSMA foi lançada em fevereiro de 2017 e hoje é apoiada por 20 operadoras móveis, com presença em 117 mercados em todo o mundo. A iniciativa permitiu que as operadoras móveis estabelecessem conjuntamente uma estrutura e uma abordagem holísticas para o desenvolvimento de soluções sustentáveis e replicáveis que possam ajudar agências públicas e ONGs a enfrentar epidemias, desastres naturais e crises ambientais. A iniciativa supervisionou vários projetos bem-sucedidos de big data para dispositivos móveis. Todos os nossos insights, recomendações e estudos de caso mais recentes podem ser encontrados no kit de ferramentas digitais GSMA Big Data for Social Good.

