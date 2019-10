A Alemanha considera possível um "curto adiamento técnico" da data do Brexit se o Parlamento britânico aprovar o acordo de saída da União Europeia (UE), afirmou nesta segunda-feira o ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas.

"Não descartaria um curto adiamento técnico se o Reino Unido enfrentar problemas no processo de ratificação do acordo negociado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, com a UE", declarou o ministro em Berlim.

O governo britânico deve tentar novamente nesta segunda-feira obter apoio no Parlamento, depois de fracassar no sábado.

Se o Parlamento britânico rejeitar o acordo, a decisão sobre um possível adiamento da data de 31 de outubro deverá ser tomada pelos sócios europeus, segundo o ministro alemão.