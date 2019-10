Ciclone pós-tropical Nestor segue em direção ao estado americano da Geórgia

O ciclone pós-tropical Nestor se dirige para a Geórgia depois de ter atingido a Flórida neste sábado, 19. A tempestade tropical provocou pelo menos três tornados, que danificaram casas e uma escola no centro do estado americano.



A tempestade chegou à Flórida pela ilha de St. Vincent, uma reserva natural próxima à costa noroeste do Golfo da Flórida, em uma área pouco povoada do estado, informou o National Hurricane Center.



Espera-se que o Nestor provoque de 1 a 3 polegadas de chuva enquanto se move para o nordeste dos Estados Unidos através da Geórgia. No domingo, o ciclone deve chegar às Carolinas antes de sair pelo Oceano Atlântico. Fonte: Associated Press.