Reino Unido: decisão do Parlamento é comemorada por manifestantes contra Brexit

Manifestantes do lado de fora do Parlamento comemoraram quando chegou a notícia de que os legisladores da Câmara dos Comuns haviam forçado outro atraso na prolongada batalha do Brexit no Reino Unido. A Praça do Parlamento, cheia de bandeiras da União Europeia, explodiu em aplausos.



Muitos participantes não conseguiram chegar à Praça do Parlamento porque as ruas no entorno estavam cheias. Os organizadores da marcha pacífica disseram que 1 milhão de pessoas participaram. A polícia britânica não forneceu estimativas de participantes. Fonte: Associated Press.