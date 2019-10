O ministro da Defesa do México confirmou nesta sexta-feira que as autoridades libertaram o filho do chefão das drogas Joaquin "El Chapo" Guzman, após sua prisão ter desencadeado distúrbios nas ruas de Culiacan, reduto de seu cartel.

Luis Sandoval disse em uma entrevista coletiva que soldados prenderam Ovidio Guzman - um dos vários filhos que assumiram o controle do cartel de Sinaloa desde que seu pai foi extraditado para os Estados Unidos -, mas o libertaram após serem atacados por homens armados do cartel na quinta-feira, no que - admitiu o ministro - foi uma operação "mal planejada".