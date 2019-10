Clássico Barça-Real pode ser transferido para Madri devido às tenções na Catalunha

A Liga espanhola (LaLiga) pediu à federação de futebol (RFEF) que o próximo clássico entre Real Madrid e Barcelona, marcado para 26 de outubro, seja transferido para a capital do país devido às tensões políticas na Catalunha, informaram fontes da LaLiga à AFP.

O calendário oficial do Campeonato Espanhol tem o duelo agendado para Barcelona, mas a LaLiga considera que existem "circunstâncias excepcionais" e de "força maior" para transferir a partida para Madri.

De acordo com a imprensa, os partidos e associações pró-independência da Catalunha contemplam convocar uma grande manifestação para o dia 26 em Barcelona.

A LaLiga apresentou um pedido ao Comitê de Competição da federação, com base em artigos "do Regulamento Geral da RFEF, que regulam a necessidade de força maior ou circunstâncias excepcionais para a suspensão e adiamento dos jogos da competição profissional que supõe alterações do calendário".

A LaLiga "considera que estamos diante de uma circunstância imprevisível e inevitável", o que justifica a mudança de local da partida.

A RFEF já recebeu o pedido e comunicou os dois clubes, que terão até a próxima segunda-feira para apresentar suas ponderações. Em seguida, o Comitê de Competição tomará uma decisão.

As manifestações independentistas na Catalunha levaram a LaLiga a pedir a inversão dos mandos das duas partidas do clássico no Campeonato Espanhol. Assim, a volta, agendada para março, aconteceria em Barcelona.

Os protestos e o chamado para um greve geral na Catalunha levaram o Barcelona a adiantar em um dia, para esta quarta-feira, sua viagem para Eibar, onde Messi e companhia jogarão no sábado pelo Campeonato Espanhol.