Morrem 14 supostos delinquentes e um militar em confronto no México

Pelo menos 14 supostos delinquentes e um militar morreram nesta terça-feira (15) em um confronto o registrado no estado mexicano de Guerrero (sul), um dia depois de uma emboscada contra um comboio policial no qual morreram 14 agentes de segurança no estado vizinho de Michoacán, informou o governo regional.

"Os civis armados iniciaram um ataque contra os elementos da Secretaria de Defesa Nacional, resultando na morte de um elemento militar e de 14 civis armados", disse à AFP o porta-voz do governo de Guerrero, Roberto Álvarez.

A ação desta terça ocorreu após uma ligação anônima para um centro policial em Guerrero alertar sobre a presença de homens armados na comunidade de Tepochica, município de Iguala, acrescentou o porta-voz.

No local, os agentes entraram em confronto com homens fortemente armados que estavam circulando em três veículos roubados, de acordo com as informações oficiais.

Em Guerrero existem vário grupos criminosos que atuam principalmente no tráfico de drogas e que nos últimos anos travam uma guerra pelo controle das rotas do narcotráfico.