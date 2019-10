Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global tem a satisfação de anunciar que assinou um acordo de colaboração com a Muluh & Partners, uma firma jurídica sediada em Douala, Camarões. Em apenas dois anos, a Andersen Global já ampliou sua presença para 18 países africanos.

Fundada em 2012, a Muluh & Partners é uma firma jurídica com cinco sócios. Seus profissionais prestam consultoria jurídica e tributária a clientes nas áreas de mineração, aviação, serviços bancários e financeiros, resolução alternativa de litígios, cibercrimes, imigração, energia, exploração florestal, crimes transnacionais, agronegócio, diligência prévia, comércio internacional, propriedade intelectual, marítima, empresarial/corporativa, contratos e legislação de tecnologia de telecomunicações.

"Nossa filosofia é bem simples: oferecer o melhor serviço, tratar os clientes como membros da família e lhes proporcionar transparência ao longo de todo o processo", afirmou Jude Muluh, diretor geral do escritório da Muluh & Partners. "Colaborar com a Andersen Global aumentará ainda mais a qualidade dos serviços que prestamos, e não vemos a hora de trabalhar com suas firmas associadas e colaboradoras."

"Jude e a equipe da Muluh & Partners são determinados e motivados. Além de sua prática jurídica, debatemos a oportunidade de ampliar consideravelmente a plataforma tributária para atender a clientes de modo mais holístico", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Compartilho do entusiasmo desse grupo que, juntamente com diversos outros acréscimos estratégicos, nos permitirá trabalhar de maneira ainda mais eficaz em toda a região."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 152 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191015006142/pt/

