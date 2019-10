Trump sugere que curdos libertem jihadistas para forçar EUA a se envolverem na Síria

O presidente Donald Trump sugeriu nesta segunda-feira que os curdos poderiam libertar voluntariamente alguns prisioneiros do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) para forçar os Estados Unidos a se envolverem em um conflito do qual Washington prefere ficar de fora.

"Os curdos poderiam libertar alguns para nos envolvermos", tuitou o presidente dos Estados Unidos.

Trump também disse que esses jihadistas poderão "ser facilmente recapturados pela Turquia ou pelos países europeus, de onde muitos são originários, mas que é preciso se mexer rapidamente".

"Não vamos lutar outra guerra entre pessoas que lutam há 200 anos", disse Trump.

"Vocês realmente acreditam que entraremos em outra guerra contra a Turquia, que é membro da OTAN? As guerras sem fim terminarão", disse ele.

As autoridades curdas anunciaram no domingo a fuga de quase 800 famílias próximas de jihadistas estrangeiros do EI de um campo de deslocados próximo ao conflito.

A ofensiva turca contra uma milícia curda no norte da Síria seguiu-se ao anúncio dos Estados Unidos de retirar militares da área, o que causou forte preocupação com a possibilidade de um possível ressurgimento do grupo jihadista, especialmente com a fuga de membros do EI que os curdos mantinham prisioneiros.

Segundo Trump, "a Europa teve a oportunidade de recuperar seus prisioneiros do Estado Islâmico, mas não quis arcar com o preço.

Ao mesmo tempo em que retira suas forças armadas, o presidente americano reitera suas ameaças contra Ancara.

"A sanções estão chegando contra a Turquia!", alertou nesta segunda-feira.