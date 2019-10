Trump destaca clima 'caloroso' em negociação comercial com a China

Funcionários americanos e chineses fizeram progressos significativos nas discussões comerciais de alto escalão, disse nesta sexta-feira o presidente Donald Trump, alimentando o otimismo em torno da possibilidade de que as partes alcancem um acordo para acabar com as hostilidades.

"Coisas boas estão acontecendo na reunião comercial com a China. Há um sentimento mais caloroso do que no passado recente, mais parecido com os velhos tempos", disse Trump no Twitter logo depois que as autoridades começaram o segundo dia de negociações.

"Todo mundo gostaria que algo significativo acontecesse!", acrescentou.

Trump se encontrará na sexta-feira com o principal enviado comercial chinês, Liu He, um sinal de que ambos os lados esperam fazer um anúncio positivo.

O presidente, contra quem os democratas iniciaram um processo de impeachment, poderia se contentar com uma vitória parcial em sua disputa comercial com Pequim.

Trump não enfrenta apenas a investigação aberta na Câmara de Representantes, mas também críticas entre os republicados e os democratas por permitir uma intervenção turca contra seus aliados cursos no nordeste da Síria.

Neste contexto, ele pode procurar um alívio no âmbito comercial.

Desde que o conque com a China começou no ano passado, vários momento de aparente aproximação não deram em nada e levaram a uma deterioração nas relações entre Washington e Pequim.