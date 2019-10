Um avião oficial da República Democrática do Congo, responsável pela logística de uma viagem do presidente Felix Tshisekedi, está desaparecido desde quinta-feira, informou a Administração da Aviação Civil.

"Um avião de carga, do tipo Antonov 72, que participava na logística do presidente, perdeu o contato com o centro de controle 59 minutos depois da decolagem em Goma na quinta-feira à tarde. A bordo viajavam quatro membros da tripulação e quatro passageiros civis", informou uma fonte oficial.