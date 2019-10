Criança de 9 anos é acusada de matar cinco pessoas nos Estados Unidos

(foto: Scott Olson/AFP)

Umade 9 anos está sendo acusada de assassinarem, estado de. Ela foi responsabilizada por matar três crianças e dois adultos em um incêndio em um trailer, em abril.As vítimas são uma criança de 1 ano, duas de 2 anos, uma senhora de 69 anos e um homem de 34. De acordo com depoimento do advogado responsável pelo caso,, aoum possível relacionamento entre criança acusada e as vítimas não pode ser revelado publicamente.A justiça de Goodfield investiga o caso, que foi caracterizado como assassinato de primeiro grau. Em entrevista ao The Guardian, o médico legista Tim Ruestman, disse que "o incêndio foi iniciado intencionalmente".Desde 2006 uma criança não é acusada de assassinato em massa nos Estados Unidos, segundo um estudo da agência de notícias, do jornale da universidade, que investiga todos os homicídios nos Estados Unidos, nos quais quatro ou mais pessoas foram mortas nos últimos 13 anos.De acordo comadvogado especializado em causas infantojuvenis, "as acusações estão completamente fora de linha, considerando tudo o que aprendemos. Especialmente sobre o desenvolvimento cerebral das crianças". Por isso, ele considera que a situação foi um acidente.Em Illinois, um suspeito com idade inferior a 10 anos não pode ser detido e nem levado a julgamento público a menos que seja acusado como adulto. Porém, se a criança tiver que responder pelo assassinato, será colocada em liberdade constitucional até os 21 anos. Além disso, será obrigada a ter acompanhamento psicossocial e sessões de terapia regulares."A liberdade condicional, dada a idade, é o único resultado que poderia acontecer aqui", afirmou Clark aoAinda que rara, a acusação de crianças envolvidas em crimes de assassinato tem precedentes no país. No mês passado, um juíz do estado de Michigan recebeu uma denúncia de um garoto de 9 anos que teria atirado fatalmente na própria mãe. **Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca