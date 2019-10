Barnier e Barclay se reúnem amanhã para discutir Brexit

O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, vai se reunir nesta quinta-feira (10) com o ministro britânico do Brexit, Stephen Barclay, em meio a avaliações de que as chances de que os dois lados cheguem a um acordo para o Reino Unido sair do bloco são cada vez menores.



Negociadores da UE e do Reino Unido estão realizando reuniões técnicas nesta semana e o encontro de amanhã vem na esteira de uma série de lamentos de ambos os lados sobre o estado das relações bilaterais.



A UE tem pressionado o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a apresentar propostas viáveis para o Brexit até o fim da semana para que haja alguma possibilidade de avanços durante a reunião de cúpula da UE dos próximos dias 17 e 18.



A data-limite para a implementação do Brexit é 31 de outubro. Fonte: Associated Press.