Comunicado do Business Wire :REDD Intelligence

A Risk Event-Driven Distressed Intelligence (REDD Intelligence), fornecedora líder de notícias materiais e análises importantes de situações especiais orientadas a eventos de mercados emergentes, tem o prazer de anunciar a nomeação de Jorge Wilmer como diretor global de Operações (COO).

Wilmer traz um vasto conhecimento à REDD Intelligence como banqueiro veterano e especialista em mercados emergentes, e assumirá o cargo de COO em um momento importante para a empresa, após dois anos de crescimento vertiginoso. Ele gerenciará as operações diárias dos crescentes negócios globais da REDD e também aconselhará a gerência sobre a expansão da REDD. Wilmer se reportará à CEO do Grupo, Valeria Girimonte.

"O Jorge será um ativo imenso para a empresa, como diretor de Operações e como banqueiro veterano reconhecido nos mercados emergentes", disse Girimonte. "Como COO, ele ajudará a administrar os negócios e preparar a REDD para a conclusão de sua expansão global com a abertura da Europa Central Oriental, Oriente Médio e África no próximo ano, enquanto aproveita sua experiência de décadas como banqueiro de mercado de capitais para ajudar a aconselhar a empresa em alternativas estratégicas."

Wilmer tem mais de 20 anos de experiência como banqueiro de investimentos em originação, execução e vendas, cobrindo uma grande variedade de empresas, instituições financeiras e investidores institucionais. Ele esteve particularmente ativo na América Latina e possui amplo conhecimento dos emissores da região.

Por mais de oito anos, Wilmer liderou a equipe de Mercados Internacionais de Banco de Investimento da UniCredit na América Latina e, mais recentemente, foi membro do Comitê Executivo CIB Américas da UniCredit e do Comitê Global de Negócios da FIG.

No início de sua carreira, ele esteve um tempo na JP Morgan, onde fazia parte da equipe de Mercado de Capitais de Dívida, com foco em organizações de empréstimos. Ele se uniu à UBS, onde era membro do Grupo Financeiro Sindicalizado e, posteriormente, ingressou em Vendas e Negociação, cobrindo investidores institucionais do negócio de Finanças Alavancadas dos EUA.

Wilmer iniciou sua carreira bancária em Frankfurt, na Alemanha, no BHF-Bank, onde concluiu sua formação e passou um tempo nas áreas de Mercados e Tesouraria antes de entrar na sucursal do banco em Nova York.

"Sinto-me honrado em assumir a posição de COO na REDD Intelligence", disse Wilmer. "Durante meus anos no setor bancário, admirei e apreciei o produto de alta qualidade produzido pela REDD e estou muito feliz em me juntar à equipe para ajudar a empresa a gerenciar seu crescimento global."

Jorge Wilmer possui um MBA em Finanças Internacionais pela Universidade Europeia de Bruxelas (Bélgica) e um Bacharelado em Ciências Políticas no Colorado College (EUA). Ele fala inglês, espanhol e alemão fluentemente.

Sobre a REDD Intelligence: A Risk Event-Driven Distressed Intelligence (REDD Intelligence) é uma fornecedora líder de inteligência material em situações especiais direcionadas a eventos de mercados emergentes.

A reconhecida equipe de jornalistas e analistas da REDD informa continuamente sobre os catalisadores comerciais, permitindo que banqueiros, gerentes de ativos e consultores se concentrem em oportunidades relevantes para suas necessidades exclusivas de mercado ou negócios.

A REDD é uma forte defensora da diversidade de gênero e raça. Mais de 60% dos funcionários da empresa são mulheres.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191008005538/pt/

Para a REDD Intelligence Christie Tan, +1-646-722-2680

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.