UE acusa Boris Johnson de brincar com o futuro da Europa

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, acusou nesta terça-feira o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de brincar com o futuro da Europa e do Reino Unido, com sua tentativa de atribuir a culpa aos europeus por um eventual fracasso das negociações do Brexit.

"Boris Johnson, o que está em jogo não é ganhar um jogo estúpido de culpa. O que está em jogo é o futuro da Europa e do Reino Unido, assim como a segurança e interesse de nossos cidadãos", tuitou Tusk em uma mensagem direta ao 'premier' britânico.