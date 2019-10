Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou que adquiriu a propriedade intelectual (PI) e alguns ativos operacionais da Aria Insights, Inc. Os termos do acordo não foram divulgados.

For military use and other applications, tethered drones can deliver persistent situational awareness. They connect to a base station, or vehicle, that provides continuous power and secure communications. (Photo: Business Wire)

Anteriormente conhecida como CyPhy Works, Inc., a Aria foi pioneira no desenvolvimento de pequenos sistemas aéreos não tripulados (SANT) cabeados. Fundada em 2008 pela cofundadora da iRobot, Helen Greiner, e apoiada por muitos investidores de alta tecnologia, a Aria desenvolveu de forma significativa o drone cabeado de reconhecimento aéreo e comunicações persistentes (Persistent Aerial Reconnaissance and Communications, PARC). A empresa encerrou as operações em março de 2019.

Os drones cabeados se conectam a um veículo ou estação de base por fios de microfilamentos que proporcionam energia contínua e comunicação segura. Para algumas aplicações, um drone cabeado oferece vantagem sobre um SANT de voo livre, possibilitando operações sustentadas de missões longas e percepção situacional persistente, assim os usuários podem desempenhar funções de inteligência, vigilância e reconhecimento (IVR).

Os ativos da Aria serão integrados na divisão de soluções integradas e sistemas não tripulados da FLIR, aumentando o portfólio tecnológico líder do setor na empresa, construído a partir da aquisição da Prox Dynamics em 2016 e da Aeryon Labs and Endeavor Robotics mais cedo neste ano.

"Os sistemas SANT cabeados estão se tornando uma ferramenta cada vez mais valiosa para força de proteção, segurança de fronteiras e proteção de infraestrutura crítica" disse David Ray, presidente de negócios de defesa e do governo da FLIR. "A tecnologia inovadora da Aria e os ativos de PI nos permitirá melhorar nossas atuais capacidades e avançar no conjunto de soluções que podemos entregar aos clientes neste crescente segmento de mercado."

"Estamos satisfeitos por concluir a venda de nossos ativos para a FLIR Systems", disse Lance Vandenbrook, antigo diretor executivo da Aria Insights. "Temos orgulho da tecnologia que nossa equipe desenvolveu através das operações da CyPhy Works e da Aria e acreditamos que a FLIR oferece a melhor oportunidade para ver essa tecnologia fazer a diferença e apoiar missões críticas nos anos vindouros."

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomarem decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

As declarações de David Ray e outras declarações constantes deste comunicado sobre o contrato e o pedido descrito acima são declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados reais poderão diferir substancialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, entre eles: a capacidade de fabricar e entregar os sistemas mencionados neste comunicado, alterações de preços de produtos da FLIR, alterações na demanda por produtos da FLIR, o composto de produtos, o impacto de produtos e preços competitivos, restrições ao fornecimento de componentes essenciais, excesso ou escassez de capacidade de produção, a capacidade da FLIR de fabricar e remeter produtos em tempo hábil, a manutenção da conformidade da FLIR com a legislação e os regulamentos dos Estados Unidos relativos a controle de exportações, bem como outros riscos discutidos periodicamente nos registros e relatórios da FLIR junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos. Além disso, tais declarações podem ser afetadas pelas condições gerais e as taxas de crescimento da indústria e do mercado, e pelas condições econômicas domésticas e internacionais. Tais declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são proferidas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

Contato com a mídia: Joe Ailinger, Jr. FLIR Systems, Inc. Telefone: 978-769-9339 E-mail: joe.ailinger@flir.com Relações com investidores: Lasse Glassen Addo Investor Relations Telefone: 424-238-6249 E-mail: lglassen@addoir.com

