Microsoft apresenta novos tablets Surface com telas duplas

A Microsoft apresentou nesta quarta-feira novos tablets Surface com telas duplas que se abrem como livros, incluindo uma versão do tamanho de um bloco de notas que a colocará de volta no jogo de smartphones no próximo ano.

O Surface Duo foi apontado como o primeiro dispositivo desse tipo a caber no bolso da calça, com duas telas de 5,6 polegadas "finas como papel" que se desdobram e funcionam com um sistema operacional Windows feito sob medida.

O Duo faz chamadas telefônicas e contém aplicativos projetados para serem executados no software móvel Android, que alimenta a maioria dos smartphones do mundo.

No evento de apresentação dos produtos, nesta quarta em Nova York, a gigante de tecnologia dos EUA também apresentou uma versão em tela dupla de seu tablet Surface completo, que como o Duo será lançado no final do próximo ano.

A Microsoft também apresentou novos laptops e fones de ouvido Surface que chegarão ao mercado antes do início das festas de fim de ano.