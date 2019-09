Comunicado do Business Wire :BitHarp Group Limited

O mercado global em rápida evolução de criptomoedas está atualmente repleto da recente introdução de duas plataformas de mineração extraordinariamente concebidas, Lyre Miner e Harp Miner da BitHarp Group Limited (www.bitharp.com). Em vez de focar apenas empresas de mineração com elevada experiência e com conhecimento de tecnologia, estes dois produtos foram criados para permitir que entusiastas casuais e pequenos mineradoras ganhem fortuna com a mineração da criptografia.

Ao longo dos anos, a mineração de criptomoedas sofreu tremendas melhorias. No entanto, devido à natureza altamente técnica deste domínio, limitou-se a nenhum escopo para pessoas que são tecnologicamente desafiadas. A BitHarp já mudou esta percepção, criando duas plataformas que são configuradas previamente e que precisam apenas ser conectadas para uma experiência sem complicação em mineração de criptografia.

Em menos de um mês no mercado, o Lyre Miner e o Harp Miner foram utilizados por muitos usuários comuns, sem qualquer conhecimento técnico, a fim de obter retornos saudáveis de seus investimentos. Isto foi possível graças à capacidade extraordinária de hash oferecida pelos produtos. Além disto, com baixo consumo de energia de 600 W e 2400 W, respectivamente, o Lyre Miner e o Harp Miner estão agora entre os instrumentos de mineração com maior eficiência energética do mercado.

O Lyre Miner e o Harp Miner podem ser utilizados para minerar Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dash com as seguintes capacidades de hash.

Lyre Miner: 335 TH/s para Bitcoin, 55 GH/s para Litecoin, 14 GH/s para Ethereum e 9 TH/s para Dash

Harp Miner: 2000 TH/s para Bitcoin, 300 GH/s para Litecoin, 75 GH/s para Ethereum e 50 TH/s para Dash

Os itens mineração da BitHarp são adequados ao uso doméstico, pois geram baixas quantidades de calor e ruído. Além disto, ao contrário de centenas de produtos no mercado, o Lyre Miner e o Harp Miner não precisam de um espaço enorme. Atualmente, a BitHarp está executando uma campanha promocional 3 + 1 para os dois produtos, que será finalizada em 2 de outubro.

Para saber mais sobre o Lyre Miner e o Harp Miner, acesse https://www.bitharp.com/

Sobre a BitHarp: A BitHarp produz criptomoedas na Nova Zelândia com as plataformas de mineração mais flexíveis e de alto desempenho construídas com o fim de tornar a mineração mais fácil e lucrativa aos investidores.

