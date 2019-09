Príncipe Harry segue os passos da mãe caminhando por campo de minas em Angola

O príncipe Harry honrou nesta sexta-feira (27) o trabalho de sua mãe em Angola, caminhando por um campo de minas, com capacete e colete de proteção, como fez a princesa de Gales em 1997.

"As minas são um flagelo da guerra", declarou Harry em um vídeo publicado pelo canal britânico ITN. "Desminando podemos ajudar esta comunidade a encontrar a paz e com a paz vêm as oportunidades", acrescentou, da localidade de Dirico, no sudeste de Angola.

"Além disso podemos proteger a fauna única e variada" da região, que são "suas vantagens naturais", disse ele à população.

O príncipe, que detonou a distância um explosivo no âmbito de uma operação totalmente controlada, continuará sua visita na cidade de Huambo, cerca de 1.000 quilômetros ao noroeste. Lá, a princesa Diana, comprometida contra as minas antipessoais, também caminhou em um campo minado em 1997.

Poucos meses depois de sua visita a Angola, a princesa de Gales morreu em um acidente de carro em Paris. Harry tinha 12 anos.

"Visitarei Huambo para ver por onde minha mãe caminhou no campo de minas em 1997", explicou o príncipe.

Huambo, "a segunda cidade do país, que estava minada neste momento, é agora segura e, com a ajuda internacional apropriada, o terreno aqui (em Dirico) também pode ser", declarou o duque de Sussex, sexto na ordem de sucessão ao trono da Inglaterra.

Em Huambo, o príncipe também visitará um hospital ortopédico batizado com o nome de sua mãe. Mais de 1 milhão de minas antipessoais foram colocadas durante os 27 anos de guerra civil (1975-2002) em Angola, que continua sendo um dos países mais minados do mundo.

Angola é a terceira etapa da viagem de dez dias do príncipe pela África meridional.

Depois de África do Sul, Botsuana e Angola, o duque de Sussex viajará para o Malauí.

Voltará para Johanesburgo, na África do Sul, onde estão sua mulher, Meghan, e seu filho, Archie, de quatro meses de idade. Sua viagem oficial terminará em 2 de outubro.