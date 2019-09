Boeing pagará US$ 1,2 milhão por vítima de acidente da Lion Air

A Boeing chegou a um acordo com 11 famílias de vítimas do acidente com o avião 737 MAX da Lion Air que caiu na Indonésia em outubro e deixou 189 mortos, informaram fontes próximas ao caso nesta quarta-feira (25).

"No mês passado, concluímos um acordo com a Boeing com 11 das 17 famílias que representamos", disse à AFP Alexandra Wisner, uma das advogadas dos autores da ação.

Um fonte ligada ao caso indicou que a empresa aeronáutica aceitou pagar US$ 1,2 milhão por cada vítima.

A Boeing não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.

A gigante americana enfrenta mais de cem processos em um tribunal de Chicago após a queda de um 737 MAX da Liond Air em outubro e de outro da Ethiopian Airlines em março, que matou 157 pessoas na Etiópia. Após as duas tragédias, todos os 737 MAX, o avião mais vendido Boeing, ficaram em impedidos de voar.

Em julho, a Boeing disse que destinaria 100 milhões de dólares para as comunidades e famílias afetadas pelos desastres.

Nesta segunda, o fundo de assistência financeira da Boeing se disse disposto a aceitar denúncias e destinar imediatamente 50 milhões de dólares para as famílias.

As famílias dos 346 passageiros mortos nos dois acidentes receberão 114.500 dólares cada e não ficarão impedidas de processas a empresa, disse Kenneth Feinberg, administrador do fundo.