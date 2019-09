Príncipe Harry, Meghan e Archie encontram Desmond Tutu

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan, fizeram nesta quarta-feira (25) seu primeiro passeio oficial com seu bebê, Archie, e tomaram chá na Cidade do Cabo com o vencedor do Prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu.

O casal real, que está atualmente em viagem de dez dias pela África do Sul, chegou sorridente à Fundação Tutu, onde foi recebida pelo ex-arcebispo anglicano de 87 anos e por sua esposa, Leah.

De saúde debilitada há anos, Desmond Tutu os cumprimentou de pé, apoiando-se em uma bengala na mão, antes de beijar o bebê de quatro meses na testa.

Os dois casais tomaram chá com biscoitos, um deles em forma de coração em homenagem a Archie.

"Os sul-africanos amam muito vocês", disse Desmond Tutu aos visitantes.

"É muito bom ouvir isso", respondeu a duquesa de Sussex, que usava um vestido solto com estampa em preto e branco.

Enquanto as câmeras imortalizavam o encontro, Harry disse que seu filho, gordinho e alegre, "sabe exatamente o que está acontecendo".

Esta é a primeira saída oficial de Archie, nascido em 6 de maio. As aparições públicas de Desmond Tutu, que sofre de câncer, também são raras há anos.

O clérigo recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1984 por seu compromisso contra o regime segregacionista do Apartheid, abolido oficialmente em 1994.

Defensor incansável dos direitos humanos e amigo íntimo do ex-presidente Nelson Mandela, recentemente, posicionou-se a favor da legalização da eutanásia.

O casal real chegou à África do Sul na segunda-feira para uma viagem dedicada a temas de grande interesse para o duque e para a duquesa, como direitos das mulheres, luta contra a pobreza e defesa dos animais.

Em um vídeo divulgado no Twitter por jornalistas que acompanharam o encontro, vê-se Meghan segurando Archie no braços, enquanto ele observa o casal anfitrião.

Todos sorriram com as expressões de Archie.

"Ele gosta muito mais das senhoras", brincou Leah.

Harry já havia se reunido com Tutu em 2015, quando entregou ao arcebispo uma condecoração em reconhecimento por seus serviços a favor das comunidades do Reino Unido e da paz internacional.

- Mães mentoras -

Esta tarde, o príncipe Harry continuará a viagem sozinho por Botsuana, Angola e Malauí. Sua mulher continuará seus compromissos na África do Sul, onde encontrará o duque novamente em 2 de outubro.

Harry irá a um centro de prevenção da aids e a um antigo campo minado, visitado por sua mãe, a princesa Diana, em 1997.

Já Meghan se reuniu com empresárias da nova geração. Depois, visitou uma organização que treina mulheres soropositivas que formaram uma comunidade de trabalhadoras da saúde conhecida como as "mães mentoras".

"Meus amigos e eu trouxemos algumas coisas. É muito importante sermos capazes de compartilhar algo das nossas famílias com as suas", disse Meghan, que carregava uma bolsa com artigos para bebês.

A duquesa embalou crianças e se reuniu com as mentoras. Algumas delas contaram suas histórias.

Chorando, Limpho contou a Meghan a vergonha que sentiu quando os médicos lhe disseram que tinha o vírus da aids.

"Queria que tudo acabasse", desabafou Nteko, que agora é supervisora das mães mentoras em Lesoto e tem dois filhos não infectados com o vírus.