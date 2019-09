A Boeing chegou a um acordo com 11 famílias de vítimas do acidente do avião 737 MAX da Lion Air, que caiu na Indonésia, em outubro, e deixou 189 mortos, informaram fontes próximas ao caso nesta quarta-feira.

"No mês passado, concluímos um acordo com a Boeing com 11 das 17 famílias que representamos", disse à AFP Alexandra Wisner, uma das advogadas dos autores da ação.

Um fonte ligada ao caso indicou que a empresa aeronáutica aceitou pagar US$ 1,2 milhão por cada vítima.