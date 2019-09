Acusado de abuso, Plácido Domingo deixa a Ópera de Nova York

A Ópera Metropolitana de Nova York anunciou nesta terça-feira que o célebre tenor espanhol Plácido Domingo vai deixar de cantar com a companhia devido às denúncias de abuso sexual.

O intérprete de 78 anos, que se apresentou em Nova York pela primeira vez há mais de 50 anos, deveria subir ao palco com a Met nesta quarta-feira, em uma nova produção de "Macbeth" de Giuseppe Verdi.

"Plácido Domingo aceitou se retirar de todas as apresentações futuras com a Met", disse a instituição em nota à AFP. O comunicado afirma os dois lados concordaram que o tenor "deveria renunciar".

Domingo, que atuou em outros prestigiosos teatros de ópera do mundo, disse em declaração separada que tinha "pedido para se retirar" da companhia, na qual ingressou aos 27 anos.

"Embora eu refute fortemente as acusações recentes que foram feitas sobre mim e me preocupe com a forma com as pessoas são condenadas sem o devido processo, após refletir, acho que minha aparição nesta produção de 'Macbeth' distrairia do trabalho árduo dos meus colegas, tanto de palco quanto de bastidores", afirmou o cantor acusado de abuso por 20 mulheres.

A Ópera de Los Angeles contratou um advogado externo para investigar as acusações contra a estrela, que foi diretor-geral da instituição desde 2003.

Essa investigação ainda está em curso.