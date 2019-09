Comunicado do Business Wire :QIMA

QIMA, um fornecedor líder em soluções de controle de qualidade e conformidade da cadeia de suprimentos, anunciou que completou a aquisição da World Quality Services (WQS), especializada em serviços de certificação de alimentos e auditoria, com formação na América do Norte e América Latina.

Com sede nos Estados Unidos e escritórios no Brasil e México, a WQS ajuda os negócios durante toda a cadeia alimentar e a melhorar a segurança e qualidade dos seus produtos e processos. Aprovado por sistemas reconhecidos GFSI (incluindo GLOBALG.A.P., SQF, PrimusGFS, BRC e IFS), organismos governamentais e grandes retalhistas, a empresa fornece serviços de certificação de terceiros, auditoria e inspeção a mais de 20.000 empresas. Também opera a Train-to-Comply, uma plataforma de aprendizagem criada para educar os negócios online e no local sobre a conformidade de alimentos.

"Os clientes WQS podem se beneficiar imediatamente dos serviços oferecidos pela QIMA, nomeadamente as nossas capacidades de auditorias éticas à cadeia de suprimentos e alimentares em 85 países," afirmou Sebastien Breteau, Fundador e Diretor Executivo da QIMA. "Como a segurança alimentar e rastreio ocupam os primeiros lugares na agenda dos consumidores e cadeias de abastecimento, os serviços da WQS e a sua liderança em sistemas, como a certificação do Bem-estar Animal, complementam na perfeição a nossa oferta à indústria alimentar. Temos o prazer de trazer a bordo uma equipa que terá uma importância vital no nosso crescimento."

"Temos o prazer de entrar para o Grupo QIMA e criar este novo capítulo para a WQS," afirmou Valmir Rodrigues, fundador e diretor executivo da WQS. "Procuramos o parceiro ideal para se juntar a uma plataforma global e expandir os nossos serviços para a indústria alimentar."

Com esta aquisição "bolt-on", a QIMA reforça a sua presença na América do Norte e América Latina, onde agora opera em 9 escritórios e laboratórios.

Sobre a QIMA

A QIMA (antiga AsiaInspection) é um fornecedor líder de soluções para cadeia de suprimentos, e tem parcerias com marcas, retalhistas e importadores para proteger, gerir e otimizar a sua rede de abastecimento global.

A QIMA esta presente em 85 países, combinando peritos líderes da indústria para inspeções no local, auditorias ao fornecedor e testes de laboratório com uma plataforma digital que fornece precisão, transparência e inteligência para qualidade e dados de conformidade.

Para todos os nossos clientes que utilizam a plataforma QIMA em 120 países e se beneficiam suporte ininterrupto em mais de 20 línguas, a QIMA é Os Seus Olhos na Cadeia de Suprimentos?.

