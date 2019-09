Guia supremo do Irã descarta negociação com EUA

O guia supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, descartou nesta qualquer possibilidade de negociação com o governo dos Estados Unidos, no momento em que o presidente americano afirma estar disposto a ter uma reunião com seu colega iraniano, ao mesmo tempo que ameaça Teerã

"É uma opinião de todas as autoridades da República Islâmica de Irã: não haverá nenhuma negociação com os Estados Unidos, de nenhum nível", declarou o aiatolá Khamenei, de acordo com seu site oficial.

A Casa Branca afirmou no domingo que o presidente Donald Trump não descartava a possibilidade de uma reunião com o colega iraniano, Hassan Rohani, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana.

O presidente iraniano e outras autoridades da República Islâmica repetiram diversas vezes que um encontro entre os governantes é impossível enquanto Washington prosseguir com as sanções econômicas restabelecidas contra Teerã em 2018.

Na segunda-feira, Washington indicou que preparava uma resposta após os ataques contra instalações petroleiras na Arábia Saudita, ações reivindicadas pelos rebeldes huthis do Iêmen, que têm apoio de Teerã.