AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2019 ATÉ TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2019

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Abertura das sessões da Assembleia Geral da ONU -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Lançamento internacional das memórias de Edward Snowden 'Permanent Record' -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - 12H00 (até 18)

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Lançamento de Relatório da Human Rights Watch "Máfias do Ipê: Como a Violência e a Impunidade Agravam o Desmatamento na Amazônia Brasileira" -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Visita do ativista pró-democracia de Hong Kong Joshua Wong - (até 17)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Joshua Wong, ativista pró-democracia, Denise Ho, estrela do Cantopop, discursa no Congresso sobre protestos em Hong Kong -

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Suspensão do Parlamento - (até 14 de Outubro)

(+) COQUELLES (França) - Simulação da fronteira pós-Brexit no túnel do Canal da Mancha - 03H30

(+) MOSCOU (Rússia) - Primeiro-ministro chinês Li Keqiang visita a Rússia - (até 18)

(+) VIENA (Áustria) - IAEA, o órgão de vigilância nuclear da ONU, realiza conferência anual - (até 20)

(+) LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Audiência de recurso da Apple sobre a nota fiscal de 13 bilhões de euros da UE - (até 18)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Suprema Corte ouve disputas legais contra suspensão do parlamento - (até 19)

(+) MOSCOU (Rússia) - Ex-fuzileiro naval dos EUA acusado de espionagem apela de detenção - 05H30

(+) SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Protesto contra supostas fraudes eleitorais - 14H00

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sessão - (até 27)

LONDRES (Reino Unido) - Semana da moda de primavera-outono 2020 -

(+) BOURNEMOUTH (Reino Unido) - Conferência anual de partido pró-UE -

(+) MADRI (Espanha) - Rei se reúne com partidos em tentativa de romper impasse político -

(+) MOSCOU (Rússia) - Novo Parlamento de Moscou realiza sessão -

MILÃO (Itália) - Semana da Moda feminina primavera-verão 2020 em Milão - (até 23)

Oriente Médio e África do Norte

ISRAEL - Eleições em Israel - 02H00

(+) TUNES (Tunísia) - Resultados preliminares de primeiro turno - 12H00

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Coletiva de imprensa de Carrie Lam -

Esportes

(+) PEQUIM (China) - Mascotes das Olimpíadas de Pequim-2022 são revelados - 09H00

QUARTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Representantes do Twitter, Facebook e Google discursam no Senado sobre extremismo - 12H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados mensais de lançamentos de moradias -

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Coletiva de imprensa do secretário-geral da ONU Antonio Guterres -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve anuncia decisão sobre taxas de juros -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Taxa Selic -

Europa

(+) ESTRASBURGO (França) - Debate sobre o Brexit no Parlamento Europeu -

(+) MOSCOU (Rússia) - Primeiro-ministro chinês Li Keqiang se reúne com Vladimir Putin -

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Conferência anual da OSCE sobre direitos Humanos - (até 27)

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Caso de espionagem é retomado - 05H30

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - A gigante de seguros alemã Allianz apresenta seu Relatório Global de Riqueza de 2019 - 06H30

(+) LONDRES (Reino Unido) - Airbus divulga perspectivas para aeronaves comerciais nos próximos 20 anos - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) SALÉ (Marrocos) - Audiência em julgamento de apelação de apoiadores do EI condenados por matar turistas escandinavas -

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Veredicto em julgamento de ex-chefes da TEPCO sobre crise nuclear de Fukushima - 23H00

(+) MUMBAI (Índia) - Cerimônia de premiação do International Indian Film Academy - 11H00

QUINTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Zalmay Khalilzad, que liderou as abortadas negociações de paz com o Talibã, deve testemunhar perante o Congresso -

(+) MÉXICO (México) - Aniversário dos terremotos de 1985 e 2017 -

(+) MÉRIDA (México) - Cúpula Mundial dos Prêmios Nobel da Paz - (até 22)

Europa

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Huawei lança novo smartphone, possivelmente sem aplicativos do Google devido a guerra comercial -

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Global e-Mobility Fórum -

(+) GENEBRA (Suíça) - UNICEF e OMS apresentam novas estimativas globais para mortalidade infantil e materna - 07H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - George Clooney apresenta relatório sobre atrocidades no Sudão do Sul - 11H00

África

(+) NÍGER - Há 30 anos, o voo 772 da UTA caiu após uma explosão a bordo, matando todas as 170 pessoas a bordo -

SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - Semana global de ação climática, convocada por Greta Thunberg - (até 27)

Europa

(+) MÔNACO (Principado de Mônaco) - 51ª sessão do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) - (até 23)

(+) SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Espanha) - Celebrações comemorativas do 500º aniversário da viagem de Fernão de Magalhães ao redor do mundo - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Chefe do Hezbollah faz discurso na televisão - 11H00

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Lançamento do Nintendo Switch Lite -

(+) KUALA LUMPUR (Malásia) - Audiência em caso de extradição de homem norte-coreano por suposta lavagem de dinheiro em violação de sanções - 00H00

África

(+) JOANESBURGO (África do Sul) - 'Friday for the planet' -

SÁBADO, 21 DE SETEMBRO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - Dia Internacional da Paz -

Europa

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Oktoberfest - 07H00 (até 6 de Outubro)

DOMINGO, 22 DE SETEMBRO DE 2019

América

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - 71º Emmy Awards - 22H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - Presidente Rouhani discursa após parada militar -

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2019

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Cúpula do Clima da ONU 2019 -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Conferência anual da AirWorks sobre drones - (até 26)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Conta corrente e investimentos estrangeiros diretos (agosto) -

(+) VANCOUVER (Canadá) - Nova audiência de extradição de diretora da Huawei, Meng Wanzhou, acusada nos EUA de violar sanções ao Irã -

Europa

(+) PARIS (França) - Paris Fashion Week Womenswear - (até 1 de Outubro)

(+) LONDRES (Reino Unido) - 80º aniversário da morte de Sigmund Freud -

(+) VALETTA (Malta) - Reunião dos ministros do Interior da UE sobre migração - 05H00

Esportes

(+) MILÃO (Itália) - Cerimônia The Best FIFA Awards -

TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2019

(+) MADRI (Espanha) - Supremo Tribunal emite decisão sobre a exumação dos restos mortais de Franco -

(+) CALAIS (França) - Teste de Brexit em larga escala planejado para portos de Calais e Dunquerque -