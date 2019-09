Explosão perto de hospital mata onze civis na Síria

Onze civis morreram neste domingo na explosão de um carro-bomba perto de um hospital, em uma cidade controlada por rebeldes sírios apoiados pela Turquia no norte da Síria, informou uma ONG.



A explosão ocorreu em Al-Rai, fronteira com a Turquia, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado, ocorrido perto da entrada da cidade, a segunda explosão mortal naquela zona rebelde desde junho.



Um membro das forças de segurança rebeldes disse à AFP que um caminhão frigorífico explodiu em frente a um centro de saúde.



Em 2016, tropas turcas e rebeldes sírios aliados lançaram uma operação militar contra a organização jihadista Estado Islâmico e os combatentes curdos no norte da Síria, e tomaram Al-Rai e a cidade vizinha de Azaz.