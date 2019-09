Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Salão 8.0, Estande A13) está exibindo na IAA 2019 Conference a integração natural dos sensores Velarray lidar nos veículos de consumo para aumentar a segurança dos veículos elétricos de ponta disponíveis atualmente. A Velodyne atendeu à necessidade do mercado por tecnologia lidar, que oferece sistemas avançados de assistência ao motorista (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) de alto nível para navegação segura e prevenção de colisões, tudo em um formato compacto. O lidar está situado atrás do para-brisas do veículo para uma integração simplificada e sem falhas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190915005029/pt/

Can you see the lidar? The Velarray is embedded in a sleek electric car at IAA 2019 (Hall 8.0, Booth A13). (Photo: Velodyne Lidar)

Os visitantes do estande da Velodyne podem ver como os sensores Velodyne Velarray? são perfeitamente integrados em veículos sofisticados e de ponta, mantendo seu design aerodinâmico. O formato pequeno e incorporável do Velarray é uma solução poderosa para melhorar significativamente a segurança automatizada.

"Os participantes ficaram animados em experimentar as demonstrações do Velarray em nosso estande na IAA. Eles observaram como os sensores parecem invisíveis dentro dos veículos exibidos e como é possível ter mais segurança na estrada usando nossos sensores. As montadoras podem melhorar bastante a eficácia e a eficiência dos recursos de assistência ao motorista empregando o Velarray como um componente principal da percepção", disse Marta Hall, presidente e diretora de desenvolvimento comercial da Velodyne Lidar. "A tecnologia lidar do Velarray é inerentemente superior às câmeras e ao radar nos requisitos de desempenho que são essenciais para evitar colisões frontais e situações perigosas, inclusive quando os motoristas são cortados pelas laterais. Com o Velarray, o ADAS habilitado por lidar tornou-se uma realidade."

O Velarray fornece informações tridimensionais de alta definição, oferecendo aos carros uma visão mais detalhada de seus arredores para maximizar a segurança nas estradas. O Velarray permitirá que as montadoras criem ADAS superiores, lidando com casos extremos para abordagens atuais, incluindo estradas curvas, buracos, cruzamentos, rampas de acesso, áreas residenciais e estradas com marcações de pista pouco claras. Esse sensor também funciona à noite, permitindo a detecção de pedestres, ciclistas e motociclistas, enquanto as câmeras atuais enfrentam dificuldades no escuro.

O Velarray tem o melhor alcance e resolução da categoria, permitindo uma identificação mais rápida dos objetos e uma distância maior de frenagem nas velocidades da estrada. Ele detecta áreas com um ângulo horizontal de 120 graus, um ângulo vertical de aproximadamente 35 graus e um alcance de até 200 metros. Com seu design automotivo moderno, o sensor permite uma direção totalmente autônoma e o ADAS.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. O diretor executivo e fundador da Velodyne, David Hall, inventou os sistemas lidar de visão surround em tempo real em 2005 como parte da Velodyne Acoustics. A invenção do Sr. Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190915005029/pt/

Sean Dowdall Landis Communications Inc. para a Velodyne Lidar, Inc. (415) 286-7121 velodyne@landispr.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.